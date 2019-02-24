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24.02.2019, 12:51

В оккупированном Крыму умер ветеран крымскотатарского движения

В оккупированном Крыму умер ветеран крымскотатарского движения - Фото
Али Кадыров - в центре (фото - facebook.com/crimeansolidarity)

Еще вчера Али Кадыров приходил на встречу в Крымскую солидарность

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В оккупированном Крыму утром 24 февраля умер ветеран крымскотатарского национального движения Али Кадыров. Об этом сообщает в Facebook общественное объединение Крымская солидарность.

Еще вчера, 23 февраля, он был на встрече в Крымской солидарности.

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"Он был в числе тех, кого по-настоящему беспокоила судьба своих единоверцев. Ни одно общественно-значимое мероприятие не обходилось без его присутствия", - говорится в сообщении объединения.

22 февраля сообщалось, что, по данным Меджлиса, Россия за 5 лет оккупации Крыма переселила на остров около полумиллиона своих граждан.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

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Теги: Крым, крымские татары, активист
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