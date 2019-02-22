Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 17:42

Джапарова: Оккупанты в Крыму даже в детсадах держат людей из ФСБ

Джапарова: Оккупанты в Крыму даже в детсадах держат людей из ФСБ - Фото
Фото: ЕРА

По данным Меджлиса, в оккупированный Крым переселили почти 500 тысяч россиян

Реклама
Реклама

В оккупированном Крыму на всех предприятиях и даже в детских садах есть люди, которые отвечают за сотрудничество со спецслужбами. Об этом сообщила первый замминистра информполитики Эмине Джапарова во время пресс-конференции, посвященной презентации V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает Укринформ.

Джапарова также отметила, что для репрессивной системы, которая сегодня образовалась в России, политика "выдавливания" людей стала классической. С одной стороны, по ее словам, из Крыма вытесняются активные, патриотически настроенные к Украине люди или вообще способные и готовые к сопротивлению. С другой стороны - заселяются военные, ФСБ, специальные силы, бюрократы и "правильные" учителя.

Реклама

Также сообщается, что, по данным Меджлиса, Россия за 5 лет оккупации Крыма переселила на остров около полумиллиона своих граждан.

Читайте также: Сколько силовиков предали Украину при захвате Крыма: статистика

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, оккупация, фсб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 