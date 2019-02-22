Джапарова: Оккупанты в Крыму даже в детсадах держат людей из ФСБ

Фото: ЕРА

В оккупированном Крыму на всех предприятиях и даже в детских садах есть люди, которые отвечают за сотрудничество со спецслужбами. Об этом сообщила первый замминистра информполитики Эмине Джапарова во время пресс-конференции, посвященной презентации V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает Укринформ.

Джапарова также отметила, что для репрессивной системы, которая сегодня образовалась в России, политика "выдавливания" людей стала классической. С одной стороны, по ее словам, из Крыма вытесняются активные, патриотически настроенные к Украине люди или вообще способные и готовые к сопротивлению. С другой стороны - заселяются военные, ФСБ, специальные силы, бюрократы и "правильные" учителя.

Реклама

Также сообщается, что, по данным Меджлиса, Россия за 5 лет оккупации Крыма переселила на остров около полумиллиона своих граждан.

Читайте также: Сколько силовиков предали Украину при захвате Крыма: статистика

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.