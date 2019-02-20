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20.02.2019, 12:04

Сколько силовиков предали Украину при захвате Крыма: статистика

Сколько силовиков предали Украину при захвате Крыма: статистика - Фото
В одной из в/ч ВСУ в Крыму, весна 2014 года (фото - ЕРА)

Меньше всего не изменивших присяге было среди сотрудников крымской ветки Министерства внутренних дел

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Во время силового захвата Крыма российской армией и группировками коллаборационистов не изменил присяге едва ли каждый третий военнослужащий ВСУ, который находился на полуострове. Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%), из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе - из 1870 только 519 (29,7%)", - написала она.

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Также, по данным нардепа, верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242, а региональном Управлении госохраны - лишь 20 из 527.

Сегодня — пять лет со дня начала захвата Россией украинского Крыма.

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РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

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Теги: ВСУ, Крым, сбу, аннексия, гпсу, мвд, оккупация, присяга, предательство, уго
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