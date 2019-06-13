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13.06.2019, 13:43

В ООН озвучили статистику жертв войны в Донбассе

В ООН озвучили статистику жертв войны в Донбассе - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

По данным ООН, с начала 2019 года зафиксирован "наименьший показатель" за пять лет гибридной войны в Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 12 смертей мирных жителей в Донбассе с начала этого года, еще 58 были ранены. Об  этом сообщила глава миссии в Украине Фиона Фрейзер, передает Радио Свобода.

По ее словам, это "наименьший показатель за весь период конфликта".

"С середины апреля 2014 года и до 9 июня 2019 минимум 3332 гражданских лица были убиты и более 7000 ранены", - сказала Фрейзер.

Накануне Институт экономики и мира заявил, что количество смертей на востоке Украины сократилась из-за деэскалации насилия.

13 июня 2019 года сообщалось, что на линии разграничения в Станице Луганской пенсионер упал возле моста и умер.

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Теги: ООН, война, Донбасс, статистика
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