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25.02.2019, 10:42

В Песках военные задержали мужчину: пересекал линию разграничения

В Песках военные задержали мужчину: пересекал линию разграничения - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Задержанного передали спецслужбам

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Сегодня, 25 февраля, в районе населенного пункта Пески бойцы одного из подразделений объединенных сил при попытке пересечения линии соприкосновения с временно оккупированной территории задержали гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.

Задержанный передан представителям правоохранительных органов и специальных служб.

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"Проверяется информация о причастности задержанного к вооруженным формированиям Российской Федерации", - уточнили в пресс-центре.

5 февраля 2019 года в СБУ заявили, что задержали в Одессе боевика террористической организации ДНР.

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Теги: оос, военные, линия разграничения, Пески
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