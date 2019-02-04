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04.02.2019, 16:12

В Почаеве водитель сбил трех человек, в том числе полицейского

В Почаеве водитель сбил трех человек, в том числе полицейского - Фото
Фото: npu.gov.ua

Три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу

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В Почаеве Тернопольской области водитель на автомобиле Volkswagen Golf сбил на обочине трех людей, включая инспектора патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу.

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В полиции рассказали, что около 2 часов ночи полицейские остановили автомобиль Mitsubishi Outlander. Служебный транспорт, по их словам, стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

"Автомобиль Volkswagen Golf выехал на тротуар, сбил их, а затем врезался в Mitsubishi", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил полицейский автомобиль слишком поздно.

Вечером 1 февраля в Одессе автомобиль кандидата в президенты Ольги Богомолец попал в ДТП, в результате аварии никто не пострадал. 

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Теги: дтп, полиция, авария, Volkswagen, Mitsubishi
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