В поезде Киев-Мариуполь мужчина избил и пытался изнасиловать пассажирку - МВД

По информации полиции, ранее трижды судимый житель Запорожья ворвался в купе к женщине с ребенком и напал на нее

В поезде Киев-Мариуполь полиция задержала мужчину, который по словам одной из пассажирок, ворвался в ее купе, избил и попытался изнасиловать. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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"По информации пассажирки, один из пассажиров - мужчина без верхней одежды ворвался в купе, где она находилась с несовершеннолетним сыном, и начал наносить ей телесные повреждения и пытался изнасиловать", - сказано в сообщении.

Об инциденте сообщили машинисту и начальнику поезда. Мужчину задержала полиция.

Укрзалізниця принесла извинения пострадавшей пассажирке и заявила о необходимости присутствия полиции в поездах дальнего следования.

Подробности об инциденте рассказала в Facebook сама пострадавшая.

Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемый задержан. Это трижды судимый уроженец Запорожья 1975 года рождения.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытка изнасилования", - написал Геращенко. Прокуратура будет просить меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог.

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Вадим Ребрина

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