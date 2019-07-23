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В Покровске - избирательный протест, подносят шины: фото, видео

В Покровске - избирательный протест, подносят шины: фото, видео - Фото
Фото: пресс-служба полиции
23.07.2019, 17:20

Участники акции протеста собрались из-за фальсификаций во время выборов

В Покровске Донецкой области проходят протесты у окружной избирательной комиссии №50 из-за обнаруженных нарушений во время голосования на досрочных парламентских выборах, сообщает пресс-служба местной полиции.

У здания установили палатки и подносят шины.

На место приехали полиция, группы коммуникаций, руководство областного управления полиции.

Как пояснил в Facebook местный волонтер, подписанный в социальной сети как Родомир Степной, в Покровске на выборах побеждает городской глава Руслан Требушкин. На втором месте – мэр Доброполья Андрей Аксенов. Разрыв между двумя кандидатами минимальный, при этом "есть много жалоб на нарушение законодательства, в наличии вбросы на участках".

Комиссия, по словам волонтера, работала всю ночь и в здание несколько раз заходили какие-то подразделения, а глава ОИК уехала в больницу.

Палатки и шины у здания комиссии установили еще ночью.

На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 97,13% электронных протоколов. Как сообщалось ранее сегодня, ЦИК уже начала принимать первые протоколы с мокрыми печатями.

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