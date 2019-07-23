Выборы в Раду. ЦИК приняла первые протоколы с мокрыми печатями

Бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 23 июля, Центральная избирательная комиссия начала принимать первые протоколы с мокрыми печатями на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом LIGA.net сообщил глава пресс-центра ЦИК Константин Хивренко

По данным ЦИК, первой отчиталась о своей работе окружная комиссия одномандатного избирательного округа (ОИК, - ред.) №45 (Донецкая область), приняты также протоколы об итогах голосования от ОИК №213 (Киев).

"Сейчас принимаем ОИК №37 (Днепропетровская область), следующая №51 (Донецкая область)", - уточнил Хивренко.

ЦИК обработала 92,43% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,11%.

Ранее гражданская сеть ОПОРА заявила, что незначительные нарушения на досрочных выборах в Верховную Раду не повлияли на ход голосования, а процесс волеизъявления был организован и проведен государством с соблюдением требований украинского законодательства и демократических стандартов.

22 июля общественное движение ЧЕСНО сообщило, какие партии и сколько могут получить денег из государственного бюджета. 11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности.

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