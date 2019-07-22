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Нарушения не повлияли на ход выборов - ОПОРА

Нарушения не повлияли на ход выборов - ОПОРА - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 11:40

В гражданской сети ОПОРА заявляют, что это не значит, что по ходу голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было

Незначительные нарушения на досрочных выборах в Верховную Раду не повлияли на ход голосования, а процесс волеизъявления был организован и проведен государством с соблюдением требований украинского законодательства и демократических стандартов. Об этом заявляет гражданская сеть ОПОРА

"Отдельные нарушения избирательного законодательства были чрезвычайно серьезными, однако на момент публикации отчета нет оснований полагать, что они могли значительно повлиять на окончательный результат разделения голосов по пропорциональной избирательной системе", - информируют в гражданской сети. 

В ОПОРА сообщают, что ни одна политическая партия не имела монопольного влияния на функционирование вертикали власти и массово не использовала административные рычаги для получения преимуществ в избирательном процессе. 

Также отмечается позитивная роль Национальной полиции и правоохранительных органов, обеспечивших законность и правопорядок избирательного процесса. 

По мнению ОПОРА, ключевым вызовом на парламентских выборах стало использование кандидатами-мажоритарщиками технологий материального стимулирования избирателей. 

"На протяжении избирательной кампании наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали значительное количество инцидентов с признаками непрямого подкупа избирателей, при этом участники выборов предоставляли избирателям широкий перечень товаров, услуг, других материальных ценностей", - отмечают в гражданской сети. 

В ОПОРА зафиксировали массовое нарушение правил ведения предвыборной агитации, распространение негативной информации о кандидатах, использование недобросовестной технологии создания кандидатов и партий-клонов. Также отмечается ряд инцидентов, связанных с препятствованием деятельности журналистов и наблюдателей. 

Ранее Громадське подсчитали, сколько и какие партии получат деньги из бюджета. 

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