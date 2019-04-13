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13.04.2019, 18:44

В полиции Лондона рассказали о нападении на авто посла Украины

В полиции Лондона рассказали о нападении на авто посла Украины - Фото
Фото: twitter.com/metpoliceuk

Правоохранители приехали по вызову о ДТП, однако виновник аварии направил свой автомобиль на них

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Инцидент в Лондоне, когда мужчина несколько раз протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании, не рассматривается как теракт. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Правоохранители приехали по вызову о ДТП, однако виновник аварии направил свой автомобиль на них.

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Офицеры были вынуждены открыть огонь по машине, так как он не реагировал на их требования.

Автомобиль был остановлен, а мужчина в возрасте 40 лет - арестован.

В качестве меры предосторожности его доставили в центральную лондонскую больницу. Вместе с тем в лондонской полиции сообщили, что он не пострадал.

Проводится расследование по факту применения полицейскими оружия во время этого инцидента.

При этом в Скотленд-Ярде отметили профессионализм действий офицеров, которые быстро отреагировали на инцидент.

"Инцидент не рассматривается как террористический", - сказано в сообщении.

Сегодня, около 10:00 в Лондоне неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины. Полицейские были вынуждены открыть огонь.

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Теги: теракт, лондон, посол, автомобиль
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