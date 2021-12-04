В Польше после задержания полицией умер украинец

В польском городе Скерневице полиция задержала 38-летнего гражданина Украины, который якобы вел себя агрессивно. Практически сразу после этого он потерял сознание, медики около часа пытались его реанимировать, но безуспешно, пишет польское издание Wirtualna Polska со ссылкой на управление полиции Лодзя.

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Инцидент произошел в Скерневице на автобусной остановке. Издание пишет, что агрессивный украинец угрожал людям палкой, а потом ударил ею женщину. На место инцидента вызвали полицию.

В полиции говорят, что мужчину обезвредили прохожие, а их сотрудники только надели на него наручники. Пресс-секретарь полиции утверждает, что сила к украинцу не применялась.

По словам польских правоохранителей, буквально через десять секунд после задержания мужчина стал задыхаться, а потом потерял сознание. Его пытались реанимировать парамедики, но безрезультатно – примерно через час украинец умер.

Вскрытие покажет, находился ли мужчина под воздействием каких-либо запрещенных веществ, сообщили в полиции.

В июне 2020 года Нацбанк Польши показал, что в период 2013-2018 годов рабочие из Украины ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%. Аккумулятивным итогом вклад украинских заробитчан составил 13% прироста ВВП Польши за данный период.

В 2021 году украинцы чаще стали ездить на работу в Германию, чем в Польшу, из-за более высокой зарплаты.

25 ноября польский Сейм поддержал законодательные изменения по увеличению с шести месяцев до двух лет периода, на протяжении которого украинцы смогут работать в стране на основании декларации о поручении работы (т.н. "освядченя").

Вадим Ребрина

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