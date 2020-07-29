В Полтавской области нашли простреленный Mercedes с погибшим: фото
29.07.2020, 18:34
Инцидент в Полтавской области (Фото: пресс-служба Нацполиции Полтавской области)
По предварительным данным полиции, погибший – житель Донецкой области
Сегодня, 29 июля около 16:00 на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин полиция обнаружила автомобиль, в котором находилось тело погибшего человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.
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Как отмечается, в салоне автомобиля Mercedes-Benz S-Class, на левом переднем боковом стекле которого видны отверстия, похожие на пулевые, было тело мужчины.
По предварительным данным полиции, погибший – житель Донецкой области, 1985 года рождения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.
- 24 июля сообщалось, что накануне киевского бизнесмена Игоря Плекана расстреляли в его автомобиле. В салоне в этот момент находился и его семилетний сын, которого отпустили.
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