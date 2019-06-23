В Полтавской области упал АН-2: есть пострадавшие - фото

Фото: pl.dsns.gov.ua

Сегодня в Полтавской области упал самолет АН-2, пострадали два пилота. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

23 июня в 09:54 в службу спасения 101 от местного жителя поступило сообщение о происшествии с самолетом АН-2 вблизи села Млины, Лохвицкого района.

В самолете находилось два пилота, они самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. В результате падения самолет начал гореть. Спасатели локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали.

По предварительной информации, самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Пилотов самолета доставили в районную больницу. Причины аварии устанавливают следователи.

20 июня в Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, который занимался химической обработкой полей, погиб пилот.