В Казахстане упал самолет Ан-2. Есть погибшие: фото

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Сегодня, 20 июня, утром в Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, который занимался химической обработкой полей. Погиб пилот. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД Нурсултан Нурхаметов, передает местное издание Tengrinews.kz.

Еще двое членов экипажа с травмами и ожогами доставлены в медицинские учреждения Нур-Султана.

Причина падения устанавливается.

16 июня в Бразилии пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку без шасси.

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