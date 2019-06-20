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20.06.2019, 15:34

В Казахстане упал самолет Ан-2. Есть погибшие: фото

В Казахстане упал самолет Ан-2. Есть погибшие: фото - Фото
Фото: tengrinews.kz

Погиб пилот, двое членов экипажа госпитализированы

Сегодня, 20 июня, утром в Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, который занимался химической обработкой полей. Погиб пилот. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД Нурсултан Нурхаметов, передает местное издание Tengrinews.kz

Еще двое членов экипажа с травмами и ожогами доставлены в медицинские учреждения Нур-Султана.

Причина падения устанавливается.

16 июня в Бразилии пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку без шасси. 

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Теги: самолет, казахстан
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