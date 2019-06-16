Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лайнер вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета, на его борту находилось 34 человека

В Бразилии пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку без шасси. Об этом сообщает телеканал Globo.

ЧП произошло в международном аэропорту имени Эдуардо Гомеса в городе Манаус.

В момент происшествия на борту лайнера находились 34 человека, двое из них получили легкие травмы.

Сказано, что борт, который должен был лететь из Манауса в Карауари, вернулся в аэропорт спустя несколько минут после вылета.

При посадке экипаж не смог выпустить шасси и было принято решение садить воздушное судно на "брюхо".

Фото: g1.globo.com

Сегодня, 16 июня, в Новой Зеландии при заходе на посадку в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета.

Смотрите также: В Мьянме самолет с 82 людьми жестко сел без передних шасси: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, пилот, Бразилия, шасси
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский наблюдал, как отбивают атаку на Мариуполь с моря: видео
Зеленский наблюдал, как отбивают атаку на Мариуполь с моря: видео
В Бразилии пилот посадил пассажирский самолет без шасси: видео
В Бразилии пилот посадил пассажирский самолет без шасси: видео
Зеленский забежал в фонтан во время визита в Мариуполь: видео
Зеленский забежал в фонтан во время визита в Мариуполь: видео
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Бизнес-неделя: цена на газ, Зе-энергетика и разборки олигархов
Экономика Бизнес-неделя: цена на газ, Зе-энергетика и разборки олигархов
Создание НКРЭКУ признали неконституционным. Как это?
Мнение Создание НКРЭКУ признали неконституционным. Как это?
Популярное
фото/видео
Зеленский наблюдал, как отбивают атаку на Мариуполь с моря: видео
Зеленский наблюдал, как отбивают атаку на Мариуполь с моря: видео
В Бразилии пилот посадил пассажирский самолет без шасси: видео
В Бразилии пилот посадил пассажирский самолет без шасси: видео 14:28
Зеленский забежал в фонтан во время визита в Мариуполь: видео
Зеленский забежал в фонтан во время визита в Мариуполь: видео 13:37
Бой Тайсон Фьюри - Том Шварц завершился быстрым нокаутом: видео
Бой Тайсон Фьюри - Том Шварц завершился быстрым нокаутом: видео 08:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 