В Бразилии пилот посадил пассажирский самолет без шасси: видео

В Бразилии пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку без шасси. Об этом сообщает телеканал Globo.

ЧП произошло в международном аэропорту имени Эдуардо Гомеса в городе Манаус.

В момент происшествия на борту лайнера находились 34 человека, двое из них получили легкие травмы.

Сказано, что борт, который должен был лететь из Манауса в Карауари, вернулся в аэропорт спустя несколько минут после вылета.

При посадке экипаж не смог выпустить шасси и было принято решение садить воздушное судно на "брюхо".

Фото: g1.globo.com

Сегодня, 16 июня, в Новой Зеландии при заходе на посадку в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета.

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