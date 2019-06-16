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16.06.2019, 11:48

В Новой Зеландии в воздухе столкнулись самолеты: фото

В Новой Зеландии в воздухе столкнулись самолеты: фото - Фото
Фото: www.stuff.co.nz/national

После столкновения самолеты загорелись

В Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение в воздухе двух легкомоторных самолетов. Об этом сообщает местный телеканал TVNZ.

Сказано, авиакатастрофа произошла в новозеландском городе Мастертон возле аэродрома Худ. После столкновения самолеты загорелись. 

Полицейские сообщили, что разбились учебный самолет и борт, который возвращался после высадки четырех парашютистов. Погибли два человека - пилоты обоих самолетов.

Фото: www.stuff.co.nz

29 мая в Ровенской области потерпел крушение во время тренировочного полета транспортно-боевой вертолет Ми-8. Никто из летчиков 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ не выжил - погибли четыре члена экипажа.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, пилот, гибель, новая зеландия
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