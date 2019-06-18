Бросало к потолку. Самолет из Косово трясло перед посадкой: видео

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Самолет болгарской авиакомпании Boeing 737, летевший из Косово в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки. Об этом сообщает ABC News.

На видео видно, как стюардессу подбросило к потолку. В руках она держала емкость с кипятком, который разлился на пассажиров.

Часть из них получила ожоги. В результате инцидента легкие травмы получили десять человек.

16 июня в Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение в воздухе двух легкомоторных самолетов.

Читайте также: В Бразилии пилот посадил пассажирский самолет без шасси: видео

Видео: ABC News