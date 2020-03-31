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В Португалии задержали трех правоохранителей: подозревают в убийстве украинца

В Португалии задержали трех правоохранителей: подозревают в убийстве украинца - Фото
Иммиграционные полицейские в Португалии (Иллюстративное фото: ЕPA/David Arjona)
31.03.2020, 16:00

В Португалии задержали трех иммиграционных офицеров, которых подозревают в убийстве украинского гражданина

В Португалии задержаны трое сотрудников полицейской иммиграционной службы (SEF), которых подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба судебной полиции страны.

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В полиции заявляют, что их задержали в связи "с убедительными доказательствами совершения преступления - убийства". 

По версии следствия, они ответственны за смерть 40-летнего украинца, пытавшегося незаконно въехать в страну 10 марта. В полиции говорят, что украинец был убит 12 марта в помещении монтажного центра в аэропорту Лиссабона "после того, как жертва якобы вызвала некоторые беспорядки".

В результате инцидента директор и заместитель директора Лиссабонского управления SEF отстранены от работы. Ранее об этом инциденте сообщалось в португальских СМИ.

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Владислав Сердюк
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