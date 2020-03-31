В Португалии задержали трех правоохранителей: подозревают в убийстве украинца

Иммиграционные полицейские в Португалии (Иллюстративное фото: ЕPA/David Arjona)

В Португалии задержаны трое сотрудников полицейской иммиграционной службы (SEF), которых подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба судебной полиции страны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции заявляют, что их задержали в связи "с убедительными доказательствами совершения преступления - убийства".

По версии следствия, они ответственны за смерть 40-летнего украинца, пытавшегося незаконно въехать в страну 10 марта. В полиции говорят, что украинец был убит 12 марта в помещении монтажного центра в аэропорту Лиссабона "после того, как жертва якобы вызвала некоторые беспорядки".

В результате инцидента директор и заместитель директора Лиссабонского управления SEF отстранены от работы. Ранее об этом инциденте сообщалось в португальских СМИ.

Сегодня сообщалось о том, сколько украинцев ждут возвращения из-за границы: инфографика.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте