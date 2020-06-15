Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В поселке Луганской области нашли противопехотные мины производства РФ: фото

В поселке Луганской области нашли противопехотные мины производства РФ: фото - Фото
Фото: пресс-служба президента
15.06.2020, 19:18

В Луганской области обнаружены противопехотные мины российского производства

В поселке Голубовское Попаснянского района Луганской области на территории заброшенного частного дома обнаружено шесть противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации следствия, они были установлены и приведены в боевую готовность примерно осенью 2019 года.

Противопехотные мины ПМН-2 производства России (Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области)

Сообщается, что мины модели ПМН-2 производят в России и поставляют на подконтрольную ей часть территории Луганской области, их используют контролируемые РФ боевики для запугивания местного населения и вооруженной агрессии против ВСУ.

Отмечается, что эти мины не имеют механизма самоликвидации, и потому их использование запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года.

В прокуратуре сообщили, что полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

  • За минувшие сутки, 14 июня, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранения.

Читайте также: На разминирование Донбасса нужно более 50 лет и $1 млрд - военный

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
мины луганская область война на Донбассе
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 