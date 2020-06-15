В поселке Луганской области нашли противопехотные мины производства РФ: фото

Фото: пресс-служба президента

В поселке Голубовское Попаснянского района Луганской области на территории заброшенного частного дома обнаружено шесть противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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По информации следствия, они были установлены и приведены в боевую готовность примерно осенью 2019 года.

Сообщается, что мины модели ПМН-2 производят в России и поставляют на подконтрольную ей часть территории Луганской области, их используют контролируемые РФ боевики для запугивания местного населения и вооруженной агрессии против ВСУ.

Отмечается, что эти мины не имеют механизма самоликвидации, и потому их использование запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года.

В прокуратуре сообщили, что полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

За минувшие сутки, 14 июня, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранения.

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