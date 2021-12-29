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В праздники полиция усилит профилактические меры: будет активнее ловить пьяных за рулем

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 20:54
В праздники полиция усилит профилактические меры: будет активнее ловить пьяных за рулем - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

В дни новогодних и рождественских праздников полиция намерена усилить проверки, направленные на профилактику правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в праздничные дни правоохранители должны усиленно следить за безопасностью дорожного движения.

Он отметил, что для предотвращения ДТП необходимо активно выявлять пьяных за рулем, а также обеспечить сопровождение организованных групп детей.

Глава Нацполиции обратил внимание на прогнозируемые снег, мокрый снег, дождь и гололедицу.

"Наша работа будет направлена на предотвращение случаев нарушений правил дорожного движения, предупреждения хулиганских действий. Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", – подчеркнул Клименко.

Клименко отметил важность сотрудничества полиции, спасателей, дорожников, коммунальщиков и местных властей – это поможет избежать серьезных проблем на дорогах.

Глава Нацполиции сообщил, что праздничные мероприятия в новогоднюю вещь запланированы как минимум в 500 населенных пунктах. 

Общественный порядок во время массовых мероприятий будет обеспечивать около 10 000 правоохранителей, из них 2000 – военнослужащие Нацгвардии.

  • В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу городского транспорта.

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Наталия Медведева
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дтп Игорь Клименко полиция новый год
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