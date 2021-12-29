В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу городского транспорта

В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве продлят работу городского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Как отмечается, киевский фуникулер будет работать круглосуточно, работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа.

Вместе с тем, во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Хрещатик" и "Майдан Незалежности".

7 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что в Украине на новогодние и рождественские праздники не планируют усиливать карантин из-за пандемии коронавируса.

18 декабря в Киеве зажгли праздничные огни на главной елке страны, смотрите видео- и фоторепортаж.

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Наталия Медведева

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