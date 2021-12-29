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В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу городского транспорта

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 17:24
В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу городского транспорта - Фото
Фото: КГГА

В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве продлят работу городского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Как отмечается, киевский фуникулер будет работать круглосуточно, работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа.

Вместе с тем, во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Хрещатик" и "Майдан Незалежности".

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Наталия Медведева
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киев новый год
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