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Сколько будем отдыхать на Новый год и Рождество – список выходных в декабре и январе

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 09:33
Сколько будем отдыхать на Новый год и Рождество – список выходных в декабре и январе - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

На Новый год и Рождество в Украине будут длинные выходные: один раз – в декабре 2021 года, два раза – в январе 2022-го. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.

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На грядущие праздники в декабре 2021-го украинцы работать будут так:

Католическое Рождество – 24 декабря будет предпраздничным рабочим днем, укороченным на час, выходными будут 25, 26 и 27 декабря;

Новый год – 31 декабря рабочий предпраздничный день, но укорочен на час.

"Длинные выходные" в январе 2022 года будут дважды:

На Новый год – 1, 2, 3 января;

На православное Рождество – 7, 8, 9 января.

Также выходными в январе будут 15, 16, 22, 23, 29 и 30 число месяца. Все остальные дни месяца – рабочие.

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Марк Сировой
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