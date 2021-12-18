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В Киеве зажгли праздничные огни на главной елке страны: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 18:46
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Сегодня, 18 декабря, в 18:00 на Софийской площади торжественно зажгли праздничные огни на главной елке страны. Об этом сообщает КГГА.

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В этом году новогодне-рождественское дерево высотой 31 метр украшают 20 000 игрушек красно-золотого цвета и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

Возле елки обустроили самый большой в Европе Рождественский вертеп, который будет стоять до 16 января 2022 года.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок.

Учитывая карантинные ограничения и необходимость соблюдать социальную дистанцию, в зоне фудкорта еду будут продавать в стиле стрит-фуд, чтобы бутерброды и снеки можно было удобно взять и отойти.

В Киеве новогодние елки будут установлены во всех 10-ти районах города.

Читайте также: Сколько будем отдыхать на Новый год и Рождество – список выходных в декабре и январе

Наталия Медведева
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киев новый год елка
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