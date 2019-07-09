В Припяти полиция задержала "сталкеров" из Казахстана

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Припяти задержали группу "сталкеров" и двух мужчин, которые нелегально собирали ягоды в зоне отчуждения. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Среди задержанных - пятеро украинцев и четверо граждан Казахстана, незаконно проникнувших в зону Чернобыльской атомной электростанции. Им грозит штраф в размере 340-510 грн.

Против мужчин, которые собирались без соответствующего разрешения отправить ягоды из зоны отчуждения, открыли два уголовных дела. Им может грозить до трех лет тюрьмы.

Ранее под Киевом задержали нелегалов из Африки и Китая, которые якобы приехали на учебу, но нелегально работали на производстве.

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