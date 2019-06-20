В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата, координатора группы военных экспертов Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука, тело которого с огнестрельным ранением нашли 19 июня. Однако официально версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, имеющих информацию о причине гибели Тымчука, и получения результатов судебных экспертиз. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.

"Исходя из показаний близких, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала Максимец.

Она также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.

В день гибели в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Были взяты смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.

Максимець подтвердила, что в квартире было два человека - погибший и женщина. "Это установлено благодаря камерам видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было", - уточнила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

19 июня в Киеве погиб координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Тымчук. Полиция рассматривает несколько версий гибели, в том числе умышленное самоубийство.



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