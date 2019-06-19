Смерть Тымчука. Рассматривается версия умышленного самоубийства

Дмитрий Тымчук

Среди версий гибели народного депутата Дмитрия Тымчука рассматривается версия умышленного самоубийства. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

Корреспондент спросил у представителя полиции, рассматривается ли следствием версия умышленного самоубийства Тымчука.

"Когда человека находят с пулей в голове, это могут быть три версии: или это кто-то сделал чужой, это значит убийство и преступление, или он сделал это сам. Сам он мог сделать это умышленно или неумышленно. Четвертого, пятого или шестого нет", - сказал Шевченко.

"По логике, это может быть или умышленное убийство, или умышленный суицид, или неумышленный суицид, то есть неосторожное обращение с оружием. Сейчас работает следственно-оперативная группа, она уточнит… Сейчас все эти версии есть", - добавил он.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев называл две версии гибели депутата – несчастный случай и убийство.

"Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с оружием. Также рассматриваем версии уголовного характера", - сказал он.