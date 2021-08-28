В прокуратуре назвали возможный мотив поджигателя офиса омбудсмена и Верховного суда

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца с альтернативой залога в размере 95 000 грн 51-летнего уроженца Херсонской области, который пытался поджечь двери офиса омбудсмена и здания Верховного суда. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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На вопрос о мотиве поступка арестованного она сказала: "Мотив выясняется. Предварительно — несогласие с решением его вопросов, связанных с его жизнью, государственными органами, в том числе теми, двери которых он пытался поджечь".

В прокуратуре уточнили, что мужчине 51 год, он уроженец Херсонской области. Где проживал в последнее время, выясняется.

26 августа неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под двери офиса омбудсмена Людмилы Денисовой и здания Криминального кассационного суда (входит в состав Верховного суда). Его задержали. При обыске у него нашли взрывчатые вещества, сообщили в полиции. О мотивах задержанного ничего не сообщалось.

Вадим Ребрина

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