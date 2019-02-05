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Боты:
05.02.2019, 07:13

В районе Донецкого аэропорта от пули снайпера погиб военный

В районе Донецкого аэропорта от пули снайпера погиб военный - Фото
Скриншот из видеозаписи

Разведка ВСУ утверждает, что оккупанты заплатили за преступление: шесть боевиков уничтожены и четверо их подельников получили тяжелые ранения

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Вчера под вечер, 4 февраля, в двух километрах на север от бывшего Донецкого аэропорта от пули снайпера российских оккупантов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил в утренней фронтовой сводке штаб операции объединенных сил.

Это первая безвозвратная потеря в Донбассе за много дней относительной "тишины". Другой боец ООС получил ранение.

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"1 - 200, 1 - 300. Снайпер, Опытное, между 17-18 часами", — уточнил в Facebook журналист Роман Бочкала.

Опытное на карте пригородов Донецка:

Всего за вчерашний день гибридные российские войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

С полуночи противник огонь пока не открывал.

Все, что связно в боевыми действиями на востоке Украины, можно отслеживать в хронике LIGA.net.

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Теги: оос, война в донбассе, потери, снайпер
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