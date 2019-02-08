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08.02.2019, 21:54

В РФ правозащитница опубликовала фото политзаключенного Кольченко

В РФ правозащитница опубликовала фото политзаключенного Кольченко - Фото
Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

Украинец провел новогодние праздники в ШИЗО

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Правозащитница из России, координатор проекта "Росузник" Яна Гончарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию украинского политзаключенного Александра Кольченко, снятое в колонии российского Копейска.

"Тундра" прекрасный! Новый год отсидел в ШИЗО, бандероль, в частности с книгами, отправили обратно, не распаковав. Приболел, в Копейске "потеплело" до -15. А в целом там ничего не меняется", - написала правозащитница.

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В комментариях Гончарова пояснила, почему Кольченко не отвечает на письма. 

"Не может придумать, что написать. Говорит - ничего не происходит, нет никаких событий, ничем делиться - вот и не пишет", - отметила она и призвала продолжать писать ему письма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил крымчанина Александра Кольченко, насильно вывезенного в Россию, к 10 годам строгого режима. Его и украинского режиссера Олега Сенцова судили по сфабрикованному обвинению в организацию терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

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Теги: александр кольченко, политзаключенные
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