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В Риме из-под завала спасли человека – рыл подземный ход, чтобы ограбить банк

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 14:20
В Риме из-под завала спасли человека – рыл подземный ход, чтобы ограбить банк - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Twitter Straz_Graniczna)

В Риме спасатели вытащили из-под земли человека – на него обрушился свод подземного хода, который он копал. Полиция обвинила его и его сообщников в попытке ограбления банка, пишет CNN.

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Полиция столицы Италии заявила, что подозревает группу из четырех человек в том, что они планировали ограбление банка и вырыли для этого подкоп.

11 августа полицию вызвали на место происшествия – под завалом в самодельном туннеле оказался человек. После прибытия правоохранители задержали двух подозрительных лиц, которые пытались скрыться с места происшествия на машине, и затем еще одного.

Адвокат двух задержанных заявил, что они отрицают причастность к попытке ограбления. По их словам, они проходили мимо, когда незнакомый человек попросил их о помощи и отвел в закрытый магазин, где находился вход в туннель. Как только они поняли, что произошло, они вызвали спасателей и попытались покинуть место происшествия.

Спасатели потратили восемь часов на то, чтобы освободить попавшего под обвал. Он остается под наблюдением врачей в больнице.

  • В августе 2021 года в Бразилии банда вооруженных людей напала на три банка одновременно. Грабители взяли заложников, которых привязали к своим автомобилям, используя в качестве живых щитов во время бегства. 
Сергей Бережной
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италия ограбление банка подкоп
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