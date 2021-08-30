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В Бразилии грабители убегали от полиции с заложниками на крышах своих авто: видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 19:54
В Бразилии грабители убегали от полиции с заложниками на крышах своих авто: видео - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

В бразильском городе Арасатуба банда хорошо вооруженных людей напала на три банка одновременно. Грабители взяли заложников, которых привязали к своим автомобилям, используя в качестве живых щитов в ходе бегства. Об этом сообщает BBC.

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Перед ограблением члены банды заблокировали ключевые подъездные пути к Арасатубе горящими автомобилями, а также установили по всему городу взрывные устройства. По данным полиции, в атаке приняли участие более 20 человек.

После ограбления они взяли заложников и привязали к своим автомобилям, чтобы использовать в качестве живых щитов при бегстве.

Правоохранители сообщили, что по меньшей мере три человека были убиты, в том числе один подозреваемый.

Один человек был убит бандитами, когда они обнаружили, что он снимал их. Женщина и один из подозреваемых были убиты в перестрелке с полицией за пределами города.

Также сообщается о 25-летнем велосипедисте, который был серьезно ранен в результате детонации установленного бандой взрывного устройства. Ему ампутировали обе ноги.

Еще трое мужчин госпитализированы с пулевыми ранениями.

Полиция сообщила, что трое подозреваемых арестованы.

Власти закрыли все школы в городе и призвали местных жителей оставаться дома, пока все взрывные устройства не будут обезврежены.

Мэр Арасатубы Диладор Боргес сказал, что полиция изо всех сил пыталась помешать грабителям.

"Полиция не может атаковать, они не могут противостоять им, потому что на кону стоит слишком много жизней", – сказал мэр.

Он сказал ,что не знает, освободили ли грабители заложников, но силы безопасности вернули контроль над центром города.

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Вадим Ребрина
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Бразилия ограбление
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