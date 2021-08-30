В Бразилии грабители убегали от полиции с заложниками на крышах своих авто: видео

В бразильском городе Арасатуба банда хорошо вооруженных людей напала на три банка одновременно. Грабители взяли заложников, которых привязали к своим автомобилям, используя в качестве живых щитов в ходе бегства. Об этом сообщает BBC.

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Перед ограблением члены банды заблокировали ключевые подъездные пути к Арасатубе горящими автомобилями, а также установили по всему городу взрывные устройства. По данным полиции, в атаке приняли участие более 20 человек.

После ограбления они взяли заложников и привязали к своим автомобилям, чтобы использовать в качестве живых щитов при бегстве.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas – informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

Правоохранители сообщили, что по меньшей мере три человека были убиты, в том числе один подозреваемый.

Aflição total, meu Deus, oremos por todas essas pessoas que estão sendo feitas de reféns nesse mega assalto aqui em Araçatuba #Araçatuba #OremPorAraçatuba pic.twitter.com/lBo4Ti2rk0 — thales (@thalespatrizzi) August 30, 2021

Один человек был убит бандитами, когда они обнаружили, что он снимал их. Женщина и один из подозреваемых были убиты в перестрелке с полицией за пределами города.

Также сообщается о 25-летнем велосипедисте, который был серьезно ранен в результате детонации установленного бандой взрывного устройства. Ему ампутировали обе ноги.

Еще трое мужчин госпитализированы с пулевыми ранениями.

Полиция сообщила, что трое подозреваемых арестованы.

Власти закрыли все школы в городе и призвали местных жителей оставаться дома, пока все взрывные устройства не будут обезврежены.

Мэр Арасатубы Диладор Боргес сказал, что полиция изо всех сил пыталась помешать грабителям.

"Полиция не может атаковать, они не могут противостоять им, потому что на кону стоит слишком много жизней", – сказал мэр.

Он сказал ,что не знает, освободили ли грабители заложников, но силы безопасности вернули контроль над центром города.

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Вадим Ребрина

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