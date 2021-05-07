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Бойня в Рио-де-Жанейро. Бразильскую полицию обвиняют во внесудебных казнях: фото, видео

07.05.2021, 19:05
Бойня в Рио-де-Жанейро. Бразильскую полицию обвиняют во внесудебных казнях: фото, видео - Фото
Фото: EPA

Управление ООН по правам человека и правозащитные организации резко раскритиковали полицейский рейд против подозреваемых в торговле наркотиками в Рио-де-Жанейро, в ходе которого погибли 25 человек. Полицейских обвиняют в злоупотреблениях и внесудебных казнях, пишет BBC.

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Жители района Жакарезиньо, где проходила операция, говорят, что полиция входила в дома без ордера и убивала подозреваемых, которые хотели сдаться.

Полиция отрицает какие-либо правонарушения. Там говорят, что офицеры действовали в порядке самообороны.

Многие районы Рио-де-Жанейро, одного из самых жестоких городов Бразилии, находятся под контролем преступников, многие из которых связаны с влиятельными бандами торговцев наркотиками. Силы безопасности часто обвиняют в применении несоразмерной силы во время их операций по борьбе с преступностью.

В рейде в Жакарезиньо участвовали около 200 полицейских и бронированный вертолет со снайпером. Считается, что район контролирует одна из крупнейших преступных организаций Бразилии Comando Vermelho или Red Command.

"Есть парни, которые загнаны в угол в доме и хотят сдаться. И полиция хочет их убить. Они даже убили некоторых на наших глазах", – сказал на видео в день рейда один из жителей Жакарезиньо.

На другом видео местный житель заснял полицейского, стоящего рядом с домом, и сказал: "Они загоняют в угол [подозреваемых]. Они не хотят, чтобы парни сдавались".

Общественный защитник Мария Джулия Миранда сообщила, со слов местных жителей, что один из подозреваемых был убит в спальне восьмилетней девочки, и что семья видела предполагаемую казнь.

Правозащитные группы, в том числе Amnesty International, заявили, что они также получали сообщения с фото от жителей, в которых говорилось, что полицейские вторгались в их дома и убивали людей, когда они не представляли никакой опасности.

"Совершенно неприемлемо, что силы безопасности продолжают совершать серьезные нарушения прав человека, такие как те, что произошли в Жакарезиньо, в отношении жителей фавел, которые в основном чернокожие и живут в бедности", – говорится в заявлении исполнительного директора Amnesty International Brazil Юрема Вернек.

Управление ООН по правам человека призвало к независимому расследованию. Там назвали случившееся "давней тенденцией ненужных и непропорциональных" полицейских операций против преимущественно бедных общин.

Полиция еще не установила личности убитых подозреваемых, но сообщила, что шесть человек были арестованы.

Заместитель начальника полиции Родриго Оливейра оправдывает действия полиции. "Единственной казнью было убийство офицера полиции", – сказал он на пресс-конференции.

Рейд произошел, несмотря на постановление суда, ограничивающее действия полиции в бедных районах Рио во время пандемии коронавируса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару никак не комментировал инцидент. Он поддерживает изменения в законодательстве, которые защитят офицеров от судебного преследования в случае убийства подозреваемых. Ранее Болсонару заявлял, что "хороший преступник – мертвый преступник".

Вчера, 6 мая, в результате перестрелки полиции с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 25 человек, включая полицейского. В полиции говорят, что начали операцию после получения информации о том, что торговцы наркотиками вербуют детей в свою банду.

Вадим Ребрина
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полиция наркотики Бразилия рио-де-жанейро преступность
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