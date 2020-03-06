В России нашли мертвыми двух украинских шахматистов

Александра Вернигора и Станислав Богданович (фото - соцсети)

В Москве нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава Богдановича. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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На голове у них были пакеты. По данным следствия, они погибли якобы от веселящего газа.

Недавно Богданович сыграл за сборную России против Украины в интернет-матче.

Фото: facebook.com/Богданович

Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Вернигора из Одесской области, училась в МГУ.

28 января в Москве был найден мертвым Дмитрий Савин - бывший руководитель Дальспецстроя, госкорпорации, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, которое сопровождалось многочисленными финансовыми и иными нарушениями.