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В России нашли мертвыми двух украинских шахматистов

В России нашли мертвыми двух украинских шахматистов - Фото
Александра Вернигора и Станислав Богданович (фото - соцсети)
06.03.2020, 13:14

По данным правоохранителей, на голове у Александры Вернигоры и Станислава Богдановича были пакеты

В Москве нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава Богдановича. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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На голове у них были пакеты. По данным следствия, они погибли якобы от веселящего газа.

Недавно Богданович сыграл за сборную России против Украины в интернет-матче.

страница соцсети Богдановича: фото

Фото: facebook.com/Богданович

Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Вернигора из Одесской области, училась в МГУ.

  • 28 января в Москве был найден мертвым Дмитрий Савин - бывший руководитель Дальспецстроя, госкорпорации, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, которое сопровождалось многочисленными финансовыми и иными нарушениями.
Арина Толина
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