В России нашли мертвыми двух украинских шахматистов

В Москве нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава Богдановича. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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На голове у них были пакеты. По данным следствия, они погибли якобы от веселящего газа.
Недавно Богданович сыграл за сборную России против Украины в интернет-матче.
Фото: facebook.com/Богданович
Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.
Вернигора из Одесской области, училась в МГУ.