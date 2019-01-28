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28.01.2019, 14:50

Найден мертвым экс-глава фирмы, строившей космодром в России

Найден мертвым экс-глава фирмы, строившей космодром в России - Фото
Космодром Восточный (фото - Роскосмос)

В Москве нашли мертвым Дмитрия Савина - экс-главу фирмы участвовавшей в скандальном строительстве космодрома Восточный

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В Москве был найден мертвым Дмитрий Савин - бывший руководитель Дальспецстроя, госкорпорации, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, которое сопровождалось многочисленными финансовыми и иными нарушениями. Об этом сообщает Интерфакс.

Савин, возможно, покончил с собой. Следствие рассматривает "разные версии".

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По имеющимся данным, тело Савина с огнестрельным ранением в голову обнаружили вечером в воскресенье во дворе его дома. Рядом с телом нашли зарегистрированный на имя Савина карабин "Браунинг".

Правоохранительные органы подтверждают проверку по факту смерти мужчины, но не уточняют его личность.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин в 2015 году потребовал уволить Савина, который в то время занимал пост заместителя главы Дальспецстроя. Ранее он возглавлял предприятие. Рогозин обвинил Савина в невыплате зарплат рабочим и в протекции по отношению к жене.

Еще одного бывшего руководителя Дальспецстроя, Юрия Хризмана, ранее приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в хищениях.

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Теги: происшествие, космодром, Восточный, Дмитрий Савин
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