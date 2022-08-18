Последний довод. В России военный расстрелял таксиста за его мнение о войне в Украине
18.08.2022, 13:27
Иллюстративное изображение (Фото - depositphotos.com)
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал капитана армии РФ по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские медиа.
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По данным следствия, 15 августа российский офицер ракетных войск разошелся во мнениях относительно войны в Украине с 51-летним таксистом, который его подвозил. В порядке развития дискуссии военный достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в водителя, который скончался до приезда "скорой".
- В сентябре 2021 года в Париже задержали россиянина, который открыл стрельбу на Елисейских полях.
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