Последний довод. В России военный расстрелял таксиста за его мнение о войне в Украине

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал капитана армии РФ по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские медиа.

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По данным следствия, 15 августа российский офицер ракетных войск разошелся во мнениях относительно войны в Украине с 51-летним таксистом, который его подвозил. В порядке развития дискуссии военный достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в водителя, который скончался до приезда "скорой".

В сентябре 2021 года в Париже задержали россиянина, который открыл стрельбу на Елисейских полях.

Сергей Бережной

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