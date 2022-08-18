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Последний довод. В России военный расстрелял таксиста за его мнение о войне в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 13:27
Последний довод. В России военный расстрелял таксиста за его мнение о войне в Украине - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - depositphotos.com)

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал капитана армии РФ по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские медиа.

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По данным следствия, 15 августа российский офицер ракетных войск разошелся во мнениях относительно войны в Украине с 51-летним таксистом, который его подвозил. В порядке развития дискуссии военный достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в водителя, который скончался до приезда "скорой".

  • В сентябре 2021 года в Париже задержали россиянина, который открыл стрельбу на Елисейских полях.
Сергей Бережной
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оккупанты стрельба убийство Ростов-на-Дону
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