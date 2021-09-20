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Россиянин открыл стрельбу на Елисейских полях в Париже – BFM

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 09:35
Россиянин открыл стрельбу на Елисейских полях в Париже – BFM - Фото
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В Париже задержали россиянина, который открыл стрельбу на Елисейских полях. Об этом со ссылкой на близкий к следствию источник сообщает французский канал BFM TV.

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По данным канала, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Стрелок открыл огонь в мужчину, который ехал на скутере, однако тот остался невредимым, а ранения взамен получили четверо прохожих.

Благодаря свидетелю полиции удалось установить личность стрелка и задержать его в доме в одном из центральных округов Парижа, пишут журналисты.

По данным канала, задержан гражданин России 1988 года рождения, сейчас он находится под стражей.

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Марк Сировой
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Елисейские поля стрельба париж россиянин
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