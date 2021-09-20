Россиянин открыл стрельбу на Елисейских полях в Париже – BFM
20.09.2021, 09:35
Depositphotos_104601354_s-2019
В Париже задержали россиянина, который открыл стрельбу на Елисейских полях. Об этом со ссылкой на близкий к следствию источник сообщает французский канал BFM TV.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным канала, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Стрелок открыл огонь в мужчину, который ехал на скутере, однако тот остался невредимым, а ранения взамен получили четверо прохожих.
Благодаря свидетелю полиции удалось установить личность стрелка и задержать его в доме в одном из центральных округов Парижа, пишут журналисты.
По данным канала, задержан гражданин России 1988 года рождения, сейчас он находится под стражей.
- 23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании Зелихмана Хангошвили.
- 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца могут стоять российские власти.
- 18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову.
- 29 июля украинские правоохранители нашли "неожиданного" свидетеля по делу об убийстве Хангошвили – это родственник обвиняемого Красикова.
Читайте также: Киллера ФСБ подставили фотографии из Украины – Der Spiegel
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии