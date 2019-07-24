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В России задержали судно с 14-ю украинцами на борту

В России задержали судно с 14-ю украинцами на борту - Фото
Фото: vesselfinder.com
24.07.2019, 21:37

Судно задержали якобы из-за плохого технического состояния и невыплату зарплаты экипажу

В российском порту Ейск задержали судно Lizori под флагом Молдовы с 14 гражданами Украины. Судно задержали якобы из-за плохого технического состояния и невыплату зарплаты экипажу. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольгу Ананьин.

Отмечается, что задолженность оценивается в $11 230.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - цитирует ТАСС Ананьину, которая добавила, что 23 июля троих украинцев отправили домой. По ее словам, решается вопрос об отправке домой остальных граждан Украины.

Сообщается, что судно Lizori принадлежит компании DonbassTransitService Ltd, зарегистрированной в Украине и расположенной в Мариуполе.

21 июля у берегов Мавритании после пожара затонул украинский океанский траулер "Иван Голубец". На его борту находилось 90 человек - граждане Украины и России. Известно о двух погибших.

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судно задержание
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