У Мавритании затонул украинский траулер, двое погибших: видео

У берегов Мавритании после пожара затонул украинский океанский траулер "Иван Голубец". На его борту находилось 90 человек - граждане Украины и России. Известно о двух погибших. Об этом сообщил в Facebook бывший представитель президента в Автономной республике Крым Борис Бабин.

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец" - судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин, был в рейсе с украинскими документами", - написал Бабин.

Отмечается, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании под операционным управлением латвийского бизнесмена и ходит под флагом Грузии.

"Непонятные маневры судна перед инцидентом, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать", - написал Бабин.

Сообщается, что пожар начался 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".

"Иван Голубец" - одно из четырех океанских судов, принадлежащих Украине. Они добывали рыбу в районе Новой Зеландии. Три других "Алексей Слободчиков", "Профессор Михаил Александров" и "Капитан Русак". В начале 2010-х годов "Капитан Русак" перевели в район Мавритании, а три года назад стало известно, что "Иван Голубец" тоже изменит акваторию.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.