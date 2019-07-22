У Мавритании затонул украинский траулер, двое погибших: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Иван Голубец" затонул в океане, на глубине 35 метров

У берегов Мавритании после пожара затонул украинский океанский траулер "Иван Голубец". На его борту находилось 90 человек - граждане Украины и России. Известно о двух погибших. Об этом сообщил в Facebook бывший представитель президента в Автономной республике Крым Борис Бабин.

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец" - судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин, был в рейсе с украинскими документами", - написал Бабин.

Отмечается, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании под операционным управлением латвийского бизнесмена и ходит под флагом Грузии.

"Непонятные маневры судна перед инцидентом, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать", - написал Бабин.

Сообщается, что пожар начался 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".

"Иван Голубец" - одно из четырех океанских судов, принадлежащих Украине. Они добывали рыбу в районе Новой Зеландии. Три других "Алексей Слободчиков", "Профессор Михаил Александров" и "Капитан Русак". В начале 2010-х годов "Капитан Русак" перевели в район Мавритании, а три года назад стало известно, что "Иван Голубец" тоже изменит акваторию.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, судно, Мавритания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
У Мавритании затонул украинский траулер, двое погибших: видео
У Мавритании затонул украинский траулер, двое погибших: видео
Выборы. В один из округов прилетел спецназ на вертолете: видео
Выборы. В один из округов прилетел спецназ на вертолете: видео
Кино. HBO опубликовала первый трейлер сериала о Екатерине Великой
Кино. HBO опубликовала первый трейлер сериала о Екатерине Великой
Мнение У команды "Зе" появился супершанс. Но нет права на ошибку
Будущий премьер и коалиция Зеленского. Что иноСМИ пишут о выборах
Экономика Будущий премьер и коалиция Зеленского. Что иноСМИ пишут о выборах
СБУ выявила на ArcelorMittal Кривой Рог источник высокой радиации
Экономика СБУ выявила на ArcelorMittal Кривой Рог источник высокой радиации
Популярное
фото/видео
У Мавритании затонул украинский траулер, двое погибших: видео
У Мавритании затонул украинский траулер, двое погибших: видео
Выборы. В один из округов прилетел спецназ на вертолете: видео
Выборы. В один из округов прилетел спецназ на вертолете: видео 15:33
Кино. HBO опубликовала первый трейлер сериала о Екатерине Великой
Кино. HBO опубликовала первый трейлер сериала о Екатерине Великой 14:28
Индия отправила луноход на юг спутника Земли: видео
Индия отправила луноход на юг спутника Земли: видео 12:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 