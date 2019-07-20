Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Иран захватил не один, а два нефтяных танкера - CNN

Иран захватил не один, а два нефтяных танкера - CNN - Фото
Фото: shipspotting.com
20.07.2019, 00:06

Кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии, сообщают СМИ

Силы Иранского корпуса стражей исламской революции 19 июля захватили не один, а два танкера. Об этом сообщает CNN со ссылкой американского чиновника.

По информации источника, кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

Сообщается, что два чиновника США рассказали об имеющихся данных морской разведки, которые свидетельствуют о захвате Mesdar.

Точное местонахождение обоих танкеров в данный момент неизвестно.

В Персидском заливе военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили нефтяной танкер Stena Impero, идущий под британским флагом. Инцидент произошел  в Ормузском проливе, к танкеру, на борту которого находилось 23 человека, приблизились малые суда и вертолет без опознавательных знаков.

18 июля Иран сообщил о задержании в Персидском заливе нефтяного танкера с одним миллионом литров нефти на борту и аресте 12 членов его команды. 

Напишите нам
Иран танкер Либерия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 