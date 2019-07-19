Иран захватил танкер под британским флагом

Фото: Stena

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В Персидском заливе военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили нефтяной танкер Stena Impero, идущий под британским флагом. Об этом сообщает BBC со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что на борту 23 человека, а к танкеру приблизились малые суда и вертолет без опознавательных знаков в Ормузском проливе.

Министерство иностранных дел Великобритании срочно изучает отчеты. Чрезвычайный комитет правительства, Кобра, собирается в Уайтхолле, чтобы обсудить инцидент.

Компания Stena Bulk, владелец судна и управляющий кораблем Northern Marine Management подтвердили, что к зарегистрированному в Великобритании танкеру Stena Impero приблизились около 16:00 в пятницу, когда он находился в международных водах.

В заявлении компании-владельца говорится: "В настоящее время мы не можем связаться с судном, которое сейчас движется на север в сторону Ирана".

Информации о том, пострадали ли люди, пока нет.

В сообщении IRNA отмечается, что танкер был захвачен по требованию портовых властей провинции Хормозган подразделением флотилии Первой зоны ВМФ Ирана. Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства".

В сообщении IRNA говорится, что танкер после захвата был направлен к берегу. Теперь местные власти должны "произвести юридические процедуры и провести необходимые проверки".

18 июля Иран сообщил о задержании в Персидском заливе нефтяного танкера с одним миллионом литров нефти на борту и аресте 12 членов его команды.

11 июля пять судов, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), приблизились к британскому танкеру в Персидском заливе и потребовали, чтобы экипаж остановил судно в иранских территориальных водах. Вскоре прекратили эти попытки после предупреждения со стороны подошедшего британского военного корабля.

Инцидент произошел почти неделю спустя после того, как британские морские пехотинцы высадились на борт иранского танкера Grace 1 рядом с Гибралтаром и задержали судно и экипаж по подозрению в нарушении перевозки нефти в Сирию, находящуюся под санкциями Евросоюза.