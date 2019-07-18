Иран заявил о захвате иностранного нефтяного танкера

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Иран сообщил о задержании в Персидском заливе нефтяного танкера с одним миллионом литров нефти на борту и аресте 12 членов его команды. Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Все задержанные – иностранцы. Уточняется, что инцидент произошел еще 14 июля.

На сайте КСИР также говорится, что операция по задержанию иностранного танкера была проведена в рамках борьбы Ирана с контрабандой нефти в Персидском заливе.

В КСИР утверждают, что задержанный танкер получил контрабандную нефть от иранских катеров к югу от иранского острова Ларк и намеревался доставить ее на другое судно за пределами территориальных вод Ирана.

13 июля нефтяной танкер Объединенных Арабских Эмиратов Riah после прохода через Ормузский пролив прекратил передавать информацию о своем местонахождении в территориальных водах Ирана. В США высказали подозрения, что Иран захватил судно.