Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 17:20

Иран заявил о захвате иностранного нефтяного танкера

Иран заявил о захвате иностранного нефтяного танкера - Фото
Фото: ЕРА

В Иране говорят, что операция по задержанию танкера была проведена в рамках борьбы с контрабандой нефти

Иран сообщил о задержании в Персидском заливе нефтяного танкера с одним миллионом литров нефти на борту и аресте 12 членов его команды. Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Все задержанные – иностранцы. Уточняется, что инцидент произошел еще 14 июля.

На сайте КСИР также говорится, что операция по задержанию иностранного танкера была проведена в рамках борьбы Ирана с контрабандой нефти в Персидском заливе.

В КСИР утверждают, что задержанный танкер получил контрабандную нефть от иранских катеров к югу от иранского острова Ларк и намеревался доставить ее на другое судно  за пределами территориальных вод Ирана.

13 июля нефтяной танкер Объединенных Арабских Эмиратов Riah после прохода через Ормузский пролив прекратил передавать информацию о своем местонахождении в территориальных водах Ирана. В США высказали подозрения, что Иран захватил судно.

Отправить:
Распечатать:
Теги: нефть, Иран, КСИР, танкер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 