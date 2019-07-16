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16.07.2019, 18:10

В территориальных водах Ирана пропал нефтяной танкер ОАЭ

В территориальных водах Ирана пропал нефтяной танкер ОАЭ - Фото
Иллюстративное фото - EPA

У США "есть подозрения", что Иран захватил судно

Нефтяной танкер Объединенных Арабских Эмиратов Riah после прохода через Ормузский пролив прекратил передавать информацию о своем местонахождении в территориальных водах Ирана. У США "есть подозрения", что Иран захватил судно, сообщает АР.

Ни Иран, ни ОАЭ, ни США официально не комментируют ситуацию.

58-метровый нефтяной танкер Riah обычно совершал рейсы из Дубая и Шарджи на западное побережье ОАЭ, а затем проходил пролив и направлялся в Фуджейру на восточном побережье ОАЭ.

Однако что-то случилось с судном после 11 часов вечера в субботу – система слежения судна была отключена.

Представитель министерства обороны США заявил агентству, что Riah находится в иранских территориальных водах недалеко от острова Кешм, где находится база Корпуса стражей исламской революции. Он сказал, что у США "есть подозрения", что Иран захватил судно.

Ранее пять судов, предположительно принадлежащих КСИР, приблизились к британскому танкеру в Персидском заливе и потребовали, чтобы экипаж остановил судно в иранских территориальных водах. Иранцы ретировались после вмешательства в ситуацию британского военного корабля.

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Теги: Иран, оаэ, танкер, Riah
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