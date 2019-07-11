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11.07.2019, 08:35

Иранские корабли преследовали британский танкер - Голос Америки

Иранские корабли преследовали британский танкер - Голос Америки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Танкер не захватили благодаря вмешательству ВМС Британии

обновлено

Пять судов, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), приблизились в среду к британскому танкеру в Персидском заливе и потребовали, чтобы экипаж остановил судно в иранских территориальных водах. Об этом сообщает Голос Америки.

"Вскоре прекратили эти попытки после предупреждения со стороны подошедшего британского военного корабля", - отмечается в сообщении.

Утром 11 июля информацию подтвердили в британском правительстве, уточнив, что корабль был вынужден занять позицию между иранскими кораблями, говорится в заявлении представителя британского правительства, которое цитирует Reuters. В заявлении отмечается, что британская сторона обеспокоена инцидентом и "будет продолжать убеждать иранские власти снизить напряжение в регионе".

Инцидент произошел почти неделю спустя после того, как британские морские пехотинцы высадились на борт иранского танкера Grace 1 рядом с Гибралтаром и задержали судно и экипаж по подозрению в нарушении перевозки нефти в Сирию, находящуюся под санкциями Евросоюза.

Днем в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобританию ждут "последствия" в связи с захватом иранского танкера.

13 июня, в Оманском заливе, в стратегически важном районе неподалеку от побережья Ирана два нефтяных танкера пострадали в результате нападения. Поступили сообщения о трех взрывах на норвежском танкере Front Altair, кроме того атаке подверглось сингапурское судно Kokuka Courageous. Предположительно, танкеры были атакованы с помощью торпед или магнитных мин.

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Теги: США, Иран, хасан рухани, персидский залив, танкер
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