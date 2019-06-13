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13.06.2019, 16:39

Танкеры в Оманском проливе предположительно были атакованы

Танкеры в Оманском проливе предположительно были атакованы - Фото
Танкер Kokuka Courageous (фото - ЕРА)

Возможные нападения произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится с визитом в Тегеране

Два танкера в Оманском проливе были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Один из них горит, оба судна дрейфуют. Об этом сообщает Reuters.

Танкер Kokuka Courageous под флагом Панамы, принадлежащий японской компании, направлялся в Сингапур.

Нефтяной танкер Front Altair под флагом Маршалловых островов, принадлежащий норвежской фирме, направлялся на Тайвань.

Капитан Kokuka Courageous заявил, что судно было повреждено в результате двух "предполагаемых нападений" - корпус судна пробит над линией воды.

Предположительно, в атаке были использованы магнитные мины или торпеды.

Front Altair предположительно был атакован торпедой. Суждно горит, но все еще держится на плаву.

Экипажи обоих танкеров эвакуированы.

Агентство отмечает, что нападения произошли, когда премьер-министр союзника США Японии Синдзо Абэ находится с визитом в Тегеране. Он уже призвал все стороны не допускать эскалации напряженности.

Базирующийся в Бахрейне Пятый флот ВМС США заявил, что оказал помощь двум танкерам после получения сигналов бедствия.

Британия заявила, что "глубоко обеспокоена" инцидентами и работает с партнерами по этому вопросу.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными", также отметив, что они произошли во время визита Абэ в Тегеран.

В Оманском заливе сегодня утром подали сигнал бедствия два нефтяных танкера.

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Теги: Оман, танкер, Kokuka Courageous, Front Altair
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