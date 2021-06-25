В Ровенской области ветер валит деревья, людей просят не выходить из дома: видео
25.06.2021, 22:56
Скриншот с видео
В Ровенской области бушует непогода: идет дождь, сильный порывистный ветер валит деревья. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Там просят жителей не выходить без надобности из дома и не использовать транспорт.
В ГСЧС говорят, что подразделения областного гарнизона реагируют на сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы.
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В соцсетях опубликовано видео, как поваленное ветром дерево упало на маршрутку. О пострадавших информация не поступала.
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Сегодня во Львове из-за сильных ливней и бури затопило улицы и повалило деревья.
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