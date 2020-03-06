В Ровно агента ФСБ приговорили за убийство украинского военного Мамчура

В Ровно суд приговорил к 12 годам лишения свободы завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который признан виновным в убийстве украинского военного, участника АТО Ивана Мамчура в 2016 году. Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда.
Суд установил, что в 2016 г в Москве гражданина Украины Олега Смородинова завербовали сотрудники ФСБ. Они поставили ему задачу за денежное вознаграждение завербовать ряд украинских военных с целью проведения подрывной деятельности против Украины, а в случае их отказа – убить.
После отказа Мамчура от сотрудничества, в тот же день, 16 сентября 2016 года, Смородинов застрелил военного в подъезде его дома. За преступление Мамчур получил около $5000 и 300000 тыс рублей.
Смородинов признал свою вину в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК) и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесен 2 марта и может быть обжалован в течение 30 дней.