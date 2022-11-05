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В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке. Пострадали пять человек

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 06:51
В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке. Пострадали пять человек - Фото
Фото: ГУ ЧП в Ровенской области

В Ровно вечером в пятницу мужчина бросил гранату на детской площадке среди многоэтажек. Из-за взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок и полицейский, сообщила местная патрульная полиция.

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Это случилось после того, как полиция получила вызов о конфликте с возможным применением гранаты на улице Романа Шухевича (северная часть города).

"На детской площадке во дворе одной из многоэтажек инспекторы обнаружили заявительницу, которая указала на мужчину с гранатой в руках. Вдруг неизвестный мужчина бросил сдетонировавшую гранату", – говорится в официальном сообщении.

На месте происшествия полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. Их мотивы устанавливаются.

В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке. Пострадали пять человек

Пострадавшие были переданы врачам для оказания помощи, угрозы их жизни нет.

Андрій Водяний
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ровно граната
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