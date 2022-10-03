UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черновцах при задержании подозреваемого погибла полицейская

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 19:34
В Черновцах при задержании подозреваемого погибла полицейская - Фото
Фото - Нацполиция

В Черновцах при задержании подозреваемого в совершении преступления погибла полицейская, ее коллега получил ранение. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних.

"Одна полицейская погибла, один полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", – написал Тимошенко.

Читайте также: СБУ: Под Одессой задержан российский агент – наводчик дронов-камикадзе

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция задержание Кирилл Тимошенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 