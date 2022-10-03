В Черновцах при задержании подозреваемого погибла полицейская
03.10.2022, 19:34
Фото - Нацполиция
В Черновцах при задержании подозреваемого в совершении преступления погибла полицейская, ее коллега получил ранение. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних.
"Одна полицейская погибла, один полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", – написал Тимошенко.
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