В СБУ заявили, что разоблачили схему незаконного ввоза в Украину ЗРК: фото

По данным СБУ, сделка c таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету на сумму более чем 20 млн грн

В Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении схемы незаконного ввоза в трех зенитно-ракетных комплексов советского производства С-125 на более чем 110 млн грн.

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По данным пресс-службы ведомства, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет.

"Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза продукции для Вооруженных Сил Украины. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенной декларации при оформлении товара", – отметили в пресс-службе.

Также для незаконной переправки продукции через госграницу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

Сделка c таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету на сумму более чем 20 млн грн.

"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружение было реэкспортировано за границу", – уточнили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.

На выявленные образцы вооружения наложен арест.

3 июля Главное следственное управление Государственного бюро расследований открыло еще одно уголовное производство из-за изъятия военной техники в частях ВСУ, – по статье о возможной диверсии.

Арина Толина

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